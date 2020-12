Erinnern sie sich noch an Gespräche am Küchentisch, bei denen es "nur" um so einfache Dingen ging, wie: Wo warst du gestern so lange? (Symbolbild) Bildrechte: imago images / agefotostock

Hätte ich meinen Kindern 2019 beim Abendessen versucht zu erklären, welche Schritte vor der Einführung eines Impfstoffs stehen, hätte der Nachwuchs die Augen verdreht, unauffällig nach Handys getastet oder mit einem strategisch klugen "Ich muss noch was lernen" das Weite gesucht. 2020 kann es gar nicht ausführlich genug sein. Heute brummelt der 15-jährige auf dem Weg zum Frühstückstisch schon Sätze wie: "Komisch, der R-Wert geht in Deutschland einfach nicht runter" oder fragt: "Wie hoch ist eigentlich aktuell der Inzidenzwert für Leipzig?" 2019 hätte man sich bei solchen Fragen am Kaffee verschluckt. 2020 ist alles anders. Noch nie war Wissenschaft so spannend wie heute. Denn jeden Tag können Forschungsergebnisse und aktuelle Wissenschaftsdaten bedeuten, dass es früher in die Weihnachtsferien geht.

Das Frage-Karussell – warum einem manchmal schwummrig wird

Aber nicht nur das. Wissenschaft ist Teil unseres Alltags geworden und das spiegelt sich auch in unseren Gesprächen am Küchentisch wieder. Die Fragen der Kinder treiben uns Eltern so manche Schweißperle auf die Stirn. Wo kam nochmal das Virus her? Wo geht es hin? Heißt es das Virus oder der Virus? War da nicht was mit Blutgruppen, welche Blutgruppe habe ich, hast du, hat Papa? Was ist eine Blutgruppe? Hat jeder nur eine? Wie kommt das Virus von einem Wirt zum anderen? Wieso Wirt, gehen wir essen? Was ist ein Virus?

Wenn die Wissenschaften im Alltag andocken

Alles Fragen, die 2020 Wissenschaft und Forschung in unseren Alltag katapultiert haben. Es gibt Fragen zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendbrot, beim Spazierengehen und beim Zocken am Handy: "Guck mal, bei dem Spiel musst du das Virus am Ausbreiten hindern" - so eine Art digitaler Pacman 2020.

Sag mir, wo die Frauen sind

Das erste Halbjahr mit dem Virus hat Menschen sichtbar gemacht, die sonst ungestört in Forschungslaboren Antworten auf ungeklärte Fragen suchen. Jede Menge kluge Männer waren da zu sehen. Und wo sind die Expertinnen? Selbst wenn ich in Pressestellen explizit nach Gesprächspartnerinnen frage. Eine Pressesprecherin druckst herum auf meine Frage, warum in ihrer Experten-Liste zur aktuellen Corona-Forschung Frauen fehlen. "Ich weiß. Ist uns auch schon aufgefallen. Aber wir kriegen einfach keine, die sich als Ansprechpartnerin zur Verfügung stellt". Warum? Müsste ich die Wissenschaftlerinnen fragen. Würde ich auch gerne. Ist aber gerade nicht mein Thema. Aber irgendwann schon, schwöre ich mir: Welches Institut erforscht bitte das häusliche Bermudadreieck aus Homeoffice, Homeschooling, Haushalt, wie viele hochgebildete Forscherinnen verschluckt es jährlich? Vorerst bin ich einfach dankbar, dass es mich nicht verschlungen hat.

Wir bei MDR Wissen berichten nicht nur über aktuelle Corona-Forschung. Aber in anderen Feldern war es während des Lockdowns im Frühjahr genauso schwer, Forscherinnen ans Telefon zu kriegen. "Schreiben Sie Frau X an, die ist im Homeoffice und liest ihre Mails", rät ein Professor, den ich im seinem Büro der TU Chemnitz erreiche. Tatsächlich – sie beantwortet mir per Mail aus dem Homeoffice meine Fragen: Nachts, wenn alles schläft. Währenddessen mutieren an anderer Stelle männliche Virologen unverhofft zu "Pop-Stars", wie Oliver Welke in der "heute Show" frotzelt. Man solle von Paninibildern von Fußballern umsteigen auf "ein Pandemimi-Album mit Deutschlands coolsten Virologen".