Das Altpapier am 30. Juni 2021 Public value, my ass!

+++ Ihre Verzweiflung darüber, dass Klimajournalist:innen längst alles gesagt haben, was gesagt werden muss, und dennoch nichts Nennenswertes passiert ist - die bringt Sarah Miller in einem Beitrag fürs Nieman Lab zum Ausdruck. Sie schreibt: "It’s 109 degrees in Portland right now. It’s been over 130 degrees in Baghdad several times. What kind of awareness quotient are we looking for? What more about climate change does anyone need to know? What else is there to say? (…) Writing is stupid. I just want to be alive. I want all of us to just be alive. It is hard to accept the way things are, to know that the fight is outside the realm of argument and persuasion and appeals to how much it all hurts."