Der Altpapier-Jahresrückblick: Potemkische Hoffnungen

Das Jahr 2020 beginnt auf dem Zeitungsmarkt so, wie man es mittlerweile gewohnt ist, mit schlechten Nachrichten. Ende Januar erscheint ein 327 Seiten langer Bericht der NRW-Landesregierung. Ergebnis: Die Auflagen brechen ein. Der Abwärtstrend geht weiter. Der Lokaljournalismus verliert an gesellschaftlicher Akzeptanz. Es sind Ergebnisse für ein Bundesland, aber der Trend unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von dem in Gesamtdeutschland. Die Marktkonzentration ist erstmals leicht zurückgegangen, also der Marktanteil der größten Zeitungshäuser. So steht es in Horst Röpers zweijährlich erscheinendem Bericht zur Konzentration auf dem Zeitungsmarkt. Die Trendwende hat auch damit zu tun, dass das Medienhaus DuMont die Berliner Zeitung im Jahr zuvor an das Ehepaar Friedrich verkauft hat.

Die Zustellung ist mittlerweile zu einem so großen Problem geworden, dass die Verlage sich etwas anderes überlegen müssen. Sie finden kaum noch Menschen, die bereit sind, zu den gängigen Konditionen Zeitungen auszutragen. Die Sächsische Zeitung probiert daher Anfang des Jahres ein neues Hybridverfahren. In Teilen des Verbreitungsgebiets kommt die Zeitung nun per Post, wobei die Post nun etwas früher im Briefkasten liegt. In ländlichen Gebieten kann es jedoch passieren, dass die Zeitung erst mittags oder nachmittags auf dem Tisch liegt. Die Folge sind Abbestellungen.

Eine Antwort auf die Frage, warum Verlage die Papierzeitung nicht einfach sterben lassen, gibt eine Studie, über die das Magazin Horizont im Januar berichtet: Drei Viertel der Print-Leser können sich nicht vorstellen, ihre Zeitung als E-Paper zu lesen. Das Ende der Zeitung auf Papier scheint absehbar. Der US-Milliardär Waren Buffett hat anscheinend die Hoffnung verloren, dass die Branche noch einmal die Kurve kriegen könnte. Ende Januar steigt er aus dem Zeitungsgeschäft aus.

Das hätte das Medienhaus DuMont auch gern getan. Doch die Zeitungen am Stammsitz in Köln, Express und Stadt-Anzeiger, möchte niemand kaufen. Immerhin für die Mitteldeutsche Zeitung in Halle hat sich ein Interessent gefunden. Im Januar wird bekannt, dass der Bauer-Verlag das Blatt übernimmt. Anfang Februar geht die ebenfalls zum Verkauf stehende Hamburger Morgenpost an den Xing-Manager Arist von Harpe.

Die Problem betrifft die ganze Branche. Und die ersten Verlage gehen Wege, die noch wenige Jahre zuvor unmöglich schienen. Im Februar wird bekannt, dass die Rhein-Zeitung in Rheinland-Pfalz sämtliche Lokalredaktionen schließt und die Redaktionen an drei Orten zusammenführt.

Viele Verlage werden die Probleme auf dem Zeitungsmarkt nicht aus eigener Kraft lösen können. Das ist längst klar. Die Bundesregierung hat daher schon im November 2019 einen Schritt beschlossen, den die Zeitungshäuser lange abgelehnt haben. Der Staat hat ihnen eine Förderung in Höhe von 40 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Zeitungsverlegerpräsident Mathias Döpfner fürchtet um die Unabhängigkeit der Zeitungen. Fachleute wie Horst Röper halten diese Sorge für unbegründet. Förderungen für Presseverlage gibt es in vielen europäischen Ländern schon seit Jahren. In seinem Bericht schreibt Röper:

"Döpfners Position ist vor allem deshalb nicht nachvollziehbar, weil die lange Erfahrung mit der Pressekonzentration gelehrt hat, dass nach einer Insolvenz einer Zeitung kein anderer Verlag die entstandene Lücke für neue Zeitungen nutzt. Die Zugangsbarrieren sind im Zeitungsmarkt so hoch, dass Zeitungsgründungen seit Jahrzehnten nicht stattfinden. Die Marktmechanismen sind mit anderen Branchen, wo Nachfrage das Angebot bestimmt, nicht vergleichbar."

Die Diskussion über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zeigt allerdings: Die Sorge, dass politische Parteien den Geldfluss von Inhalten abhängig machen könnten, ist nicht völlig abwegig.

Vor allem die Art der Förderung halten viele Fachleute für verfehlt. Der Staat will die Zustellung subventionieren. Aber damit hält er ein Geschäftsmodell am Leben, das absehbar keine Zukunft hat. Die Zeitschriftenverleger sehen in der Förderung ebenfalls keine gute Idee, allerdings aus einem anderen Grund: Sie sollen nichts bekommen. Im Januar melden sie sich zu Wort und beanspruchen ebenfalls einen Teil.

In der ersten Hälfte des Jahres sind die Zeitungsverleger noch durchaus optimistisch. In einer Umfrage, die im Februar erscheint, äußern sie die Hoffnung, mit den Erlösen aus dem digitalen Geschäft langfristig die schwindenden Einnahmen im Vertrieb und dem Geschäft mit den Anzeigen kompensieren könnten.

In drei Jahren würden sich 80 bis 90 Prozent der Verlage auf digitale Kanäle fokussiert haben, prognostiziert der Verband. Das Geschäft mit den bezahlten Inhalten, Paid Content, beginne langsam zu funktionieren. Die großen Trends in der Branche sind Podcasts und Newsletter.

Das ist die Situation vor der Corona-Zeit. Die Pandemie verändert ab März mit einem Schlag sehr vieles. Vom Optimismus bleibt zunächst nicht viel übrig.

Die größten Einbußen haben die Kaufzeitungen, schreibt der Zeitungsverlegerverband in einem Bericht zur wirtschaftlichen Lage der Zeitungen, der die erste Monate in der neuen Situation bilanziert. Die Auflagen sinken weiter, um fünf Prozent, nicht stärker als in den vergangenen Jahren. Mitte des Jahres liegt die Gesamtauflage der Tageszeitungen bei 12,9 Millionen Exemplaren, 10,4 Million davon sind Regionalzeitungen.

Die Folgen auf dem Anzeigenmarkt sind jedoch verheerend. Der Einzelhandel ist geschlossen und schaltet daher keine Werbung, auch die Rubrikanzeigen fallen weg. Besonders schwierig ist das Geschäft für die Regionalzeitungen in Ostdeutschland. Hier bricht der Anzeigenumsatz laut dem Bericht des Verbands um zwölf Prozent ein. Im Westen um sieben. Dort gleichen die höheren Vertriebserlöse die Verluste aus. Das ist im Osten nicht der Fall.

Am 1. April veröffentlicht der Zeitungsverlegerverband eine Pressemitteilung, die kein Aprilscherz ist. Ihr Titel: "Zeitungen und ihre digitalen Angebote können nicht kostenlos sein." Es ist eine Antwort auf eine Aktion von Gruner & Jahr und anderer Medien, die ihre Magazine vorübergehend verschenken. Eine Forderung ist nun oft zu hören: Medien sollen ihre Corona-Berichterstattung kostenlos zur Verfügung stellen. Teil des Problems scheint die Tatsache zu sein, dass vielen Menschen die wirtschaftliche Situation der Medien nicht bewusst ist.

So steht es auch in der neuen Auflage eines Reports der Journalistenschule von North Carolina über Nachrichtenwüsten und Zombie-Zeitungen, der im Juni erscheint. Die Bilanz ist niederschmetternd: In den vergangenen 15 Jahren seien in den USA ein Viertel der Lokalzeitungen verschwunden. Allein in den vergangenen beiden Jahren, seit der letzte Report erschien, seien 300 Zeitungen geschlossen worden, 6.000 Jobs seien verloren gegangen. Die Auflage sei um 5.000 geschrumpft. Aber fast drei Viertel der Befragten sind die finanziellen Schwierigkeiten der lokalen Zeitungen und Digitalmedien nicht bewusst. Der Bericht bezieht sich auf Zahlen des PEW-Forschungszentrums aus dem vergangenen Jahr.

In diese Lücke, die verschwundene Lokalmedien hinterlassen, drängen zunehmend private Anbieter, die auf den ersten Blick Journalismus anbieten, auf den zweiten aber politische Propaganda. Die New York Times berichtet über ein Netzwerk aus 1.300 solcher Zeitungen und Websites, das ein ehemaliger Fernsehreporter aufgebaut hat. Deutschland ist von so einer Entwicklung noch weit entfernt. Nachrichtenwüsten gibt es in Deutschland bislang nicht. Dass es so weit kommen wird, ist auch nicht zu erwarten – schon wegen des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks, den es in den USA so nicht gibt. Doch auch in Deutschland ist die Situation auf dem Zeitungsmarkt ernst.

Im Juni kommt eine Studie des Zeitungsverlegerverbands zu dem Ergebnis: Im Jahr 2025 wird die Zeitungszustellung in vier von zehn Gemeinden nicht mehr wirtschaftlich sein. Es ist ein Argument für eine höhere staatliche Förderung als bislang geplant (40 Millionen Euro). Der Wunsch wird erhört. Der am 2. Juli beschlossene Nachtragshaushalt der Bundesregierung sieht 220 Millionen Euro für die Förderung der digitalen Transformation von Verlagen vor. 20 Millionen Euro sollen noch in diesem Jahr fließen.

Im September meldet der Zeitungsverlegerverband: Jede achte verkaufte Zeitung ist inzwischen ein E-Paper. Allein im zweiten Quartal sei die E-Paper-Auflage um ein Fünftel gestiegen. Die Entwicklung bei der Süddeutschen Zeitung ist für die paradoxe Situation der Branche exemplarisch. Anfang September meldet die Süddeutsche 150.000 Digitalabos, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Zwei Wochen später wird bekannt: Die Zeitung wird Stellen abbauen. In der Welt ist von 40 die Rede, die taz berichtet von bis zu 50. Das alles gehöre zu einem "’Effizienzprogramm’, das der Verlag schon ein knappes Jahr zuvor angekündigt habe", so heißt es. Der Schritt ist Teil der digitalen Transformation, deren großes Problem ist: Der digitale Zweig wächst, doch er kann die Einbußen aus dem schrumpfenden Print-Geschäft nicht ausgleichen.

Es gibt nur wenige Häuser, denen das gelingt. Die New York Times ist eines davon. Im August meldet das Blatt, dass der Umsatz aus dem Digitalen inzwischen mehr als die Hälfte ausmacht. Anfang November meldet die New York Times sieben Millionen zahlende Abonnenten. Zum ersten Mal hat die Zeitung mehr Einnahmen mit Digital- als mit Print-Abos erzielt. Die meisten Zeitungen sind davon weit entfernt. Für sie könnte Google eine Rettung sein.

Anfang Oktober kündigt die Suchmaschine eine "Weltpremiere" an: Google Showcase, ein neues Angebot, das Ende des Jahres eingeführt werden soll, und das den Verlagen schnelles Geld verspricht. Die Suchmaschine will ausgewählte Inhalte, die eigentlich hinter einer Paywall stehen, kostenlos anbieten und dafür in drei Jahren eine Milliarde Dollar ausgeben. Zunächst in Brasilien und Deutschland. Google selbst spricht von einem "Schritt, um die Zukunft des Journalismus zu unterstützen". Doch aus Altruismus passiert das alles wohl nicht. Die Netzpolitik.org-Journalisten Alexander Fanta und Ingo Dachwitz untersuchen in einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung das Spannungsverhältnis der Verlage und Google. Dachwitz sagt im Gespräch mit dem NDR-Medienmagazin Zapp, es lasse sich nachweisen, dass das Engagement auch eine Folge des politischen Drucks sei. In einem Kommentar nennen er und Fanta es eine "strategische Meisterleistung".

Die Verlage brauchen dringend Geld. Google möchte die Politik besänftigten, denn es droht eine Regelung, die die Plattform dazu verpflichtet, für die Inhalte von Zeitungshäusern zu zahlen. In Australien werden diese Regeln nun kommen. Dort müssen Facebook und Google ihre Werbeinhalte bald mit den Medien teilen.

Kurzer Rückblick im Rückblick: Das erfolglose und im Jahr 2019 aufgrund eines Verfahrensfehlers der Bundesregierung vorerst gescheiterte Leistungsschutzrecht ist im Verlauf des Jahres immer wieder Thema. Die Bundesregierung möchte es auch in Deutschland möglichst schnell in veränderter Form wieder einführen. Anfang des Jahres hat das Bundesjustizministerium einen Diskussionsentwurf vorgelegt. Im Februar einigt die Europäische Kommission sich auf ein neues Urheberrecht. Europaweit soll Google in Zukunft zahlen, wenn es Ausschnitte aus Artikeln zeigt.

Die Verlage und die Bundesregierung wollen die Suchmaschine zu Zahlungen zwingen. Im April wird ein Referentenentwurf der Bundesregierung öffentlich, in dem von nur noch acht Wörtern in Überschriften die Rede ist, die kostenlos angezeigt werden dürfen. Im Juni meldet unter anderem das Magazin Heise Online, dass den Verlagen acht Wörter nun doch zu viel seien. Sie fordern eine verschärfte Regelung. Immer neue Entwürfe des Gesetzes gelangen an die Öffentlichkeit. Im bislang aktuellsten aus dem November ist von bis zu tausend Zeichen und kurzen Bild- und Tonsequenzen die Rede, die gezeigt werden dürfen. Die Zeitungsverlage sind damit nicht zufrieden.

In Frankreich hebelt Google das Gesetz aus, indem es keine Vorschautexte mehr anzeigt. Das auf europäischer Ebene geplante Leistungsschutzrecht wäre damit praktisch wirkungslos. Das wäre es ohnehin, wenn es Google News nicht mehr gäbe. Das Unternehmen hat mehrfach gedroht, den Dienst lieber abzuschalten als zu zahlen. In Spanien hat es diese Drohung vor sechs Jahren bereits wahr gemacht.

Die Verlage hoffen unterdessen auf ein anderes Eisen, das noch im Feuer liegt: die 220-Millionen-Euro-Digital-Förderung. Nachdem es anfangs so ausgesehen hatte, als wäre die Bundesregierung doch umgeschwenkt und zu der Überzeugung gekommen, dass es wenig sinnvoll sei, ausschließlich Journalismus auf Papier zu fördern, sieht man nun: Im Grunde ist das weiterhin das Ergebnis. Ein wichtiges Förderkriterium ist die gedruckte Auflage. Die größten Häuser sollen am meisten bekommen.

Der Journalistik-Professor Christopher Buschow sagt Mitte November in einem Interview mit dem Standard, er habe den Eindruck, dass man hier die Zustellförderung als Innovationsförderung tarne. Man fördere die Medienhäuser mit hohen Auflagen, denen es wirtschaftlich vielleicht noch ganz gut gehe. Man belohne womöglich sogar jene, die noch nicht so viel in die Digitalisierung investiert hätten.