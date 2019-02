Europawahl 2019

In Deutschland dürfen an der Europawahl alle deutschen Staatsbürger teilnehmen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit drei Monaten in Deutschland oder der EU leben oder sich in den letzten 25 Jahren wenigstens drei Monate lang ununterbrochen in Deutschland aufgehalten haben. Wahlberechtigt sind auch alle EU-Bürger, die eine Wohnung in Deutschland haben, mindestens 18 Jahre alt sind und am Wahltag seit mindestens drei Monaten in Deutschland bzw. der EU leben. Gewählt werden darf nur in einem Land.