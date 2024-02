Zur Europawahl 2029 kann in Deutschland wieder eine Sperrklausel eingeführt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies am Donnerstag einen Antrag der Partei "Die Partei" gegen die Einführung ab, wie das Gericht mitteilte. Die Partei habe nicht mit Tatsachen belegen können, wo ihre verfassungsmäßigen Rechte durch eine Sperrklausel verletzt würden, entschied der Zweite Senat des Verfassungsgerichts einstimmig.