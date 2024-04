Wahlalter in Mitteldeutschland In Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen liegt das Mindestalter für die Teilnahme an Landtagswahlen bei 18 Jahren. In Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen 16- und 17-Jährige an Kommunalwahlen teilnehmen.



Zu unterscheiden ist noch das aktive vom passiven Wahlrecht. Das aktive Wahlrecht ist das Recht, wählen zu gehen. Das passive Wahlrecht bedeutet, bei einer Wahl selbst antreten zu dürfen. Das Wahlalter ist in beiden Fällen oft nicht identisch. So dürfen in allen drei mitteldeutschen Ländern bei Landtags- und Kommunalwahlen nur Volljährige kandidieren. Hauptamtliche Bürgermeister oder Landräte müssen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sogar mindestens 21 Jahre alt sein.



Bei der Europwahl liegt das passive Wahlrecht ebenfalls bei 18 Jahren.