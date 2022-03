Am 9. März 1994 entscheidet das Bundesverfassungsgericht, dass der Besitz geringer Mengen an Cannabis nicht mehr strafbar ist. Der Beschluss markiert eine Wende in der bis dahin sehr strikten Cannabis-Politik. Die 2021 gewählte Bundesregierung will "Gras" sogar komplett legalisieren. Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland.