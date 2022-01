Am 19. Januar 2017 beschließt der Bundestag die Freigabe von Cannabis auf Rezept. Die Kosten dafür muss die Krankenkasse ab März 2017 übernehmen. Die Wirkstoffe von Cannabis können sich positiv bei beispielsweise Multipler Sklerose, chronischen Schmerzen oder Tourettesyndrom auswirken. Der Konsum der Droge kann die Lebensqualität von schwerkranken Patienten nachweislich verbessern. Die Nachfrage nach medizinischem Cannabis auf Rezept steigt jährlich. Der Bedarf in Deutschland wird auf etwa 20 Tonnen pro Jahr geschätzt. Unter der 2021 neu gewählten Bundesregierung steht nun sogar die Legalisierung für Genusszwecke an.