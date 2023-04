Besonders in großen Städten sind Kleingärten heiß begehrt – es gibt deutlich mehr Interessenten als freie Gärten. Annika Ertel hatte Glück. Die 25-jährige Studentin konnte zusammen mit fünf Freunden eine Parzelle am östlichen Stadtrand pachten.

"Der Kleingarten ist für uns Treffpunkt und Rückzugsort. Anders als im Park haben wir dort die Möglichkeit, etwas dauerhafter anzulegen und unser eigenes Obst und Gemüse anzubauen ", begründet sie ihre Entscheidung für den Schrebergarten. Auf rund 230 Quadratmetern pflanzen die Studierenden Tomaten, Paprika, Karotten, Rote Beete, Mangold und Erdbeeren an. Auch einen Apfelbaum und Brombeeren gibt es in ihrer Parzelle.

Das Anbauen und Ernten von Obst und Gemüse ist ein Muss für alle, die einen Kleingarten pachten . So schreibt es das Bundeskleingartengesetz vor, das am 1. April 1983 in Kraft tritt. Demnach ist mindestens ein Drittel der Fläche für den Obst- und Gemüseanbau vorgesehen.

Die Möglichkeit, in den Parzellen Obst und Gemüse anzubauen, war in der Nachkriegszeit notwendig und bleibt für viele auch danach attraktiv. "In der DDR waren Gemüse und Obst oftmals nur in den Geschäften erhältlich, weil die Kleingärtner es dort abgegeben hatten… und die haben dafür natürlich Kohle bekommen", erzählt Caterina Paetzelt, Leiterin des Deutschen Kleingärtnermuseums in Leipzig.