Als Hintergrund vermutet wird ein Brief Wagners an Thüringer über 65 Jahren. Darin will der Stiftungsdirektor vor der Wahl der AfD zur Landtagswahl warnen. Mit ihr trete eine Partei an, die das Leiden der Opfer des Nationalsozialismus auch in den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora aus der Erinnerung tilgen wolle, schrieb Wagner. Der Brief wurde in einer Auflage von 300.000 Stück versandt. Ein Gedenkstätten-Sprecher sagte, dass dies nun vermutlich Reaktionen auf die Postwurf-Sendungen seien. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.