Zumindest eine dieser Loks ist praktisch täglich unter Dampf und verrichtet brav ihren Dienst an der Kohlesortieranlage im Nachbardorf Oskova. Damit ist Banoviči wohl die letzte Eisenbahn in Südosteuropa, die eine Schmalspurdampflok einsetzt und damit nicht Touristen herumkutschiert. Gleichzeitig befährt sie die letzten Reste des alten jugoslawischen Schmalspurbahnnetzes.

An dessen Anfang stand das Holz: Nach dem Ersten Weltkrieg entstand in dem unscheinbaren bosnischen Örtchen Živinice ein großes Dampfsägewerk. Ein ausgedehntes, schmalspuriges Waldbahnnetz erschloss die umliegenden Wälder. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg entdeckte man nahe des zehn Kilometer Luftlinie entfernten Banoviči unter der obersten Erdschicht Schwarzkohle. Ein Privatunternehmer begann, diese lokal zu vermarkten. Dabei nutzte er auch die Waldbahn und besaß angeblich sogar zwei gebrauchte Dampfloks und eigene Wagen.

Die Folgen des Krieges waren jedoch verheerend. Neunzig Prozent des bosnischen Schmalspurnetzes waren zerstört oder unbrauchbar. Jugoslawien, zu dem Bosnien fortan gehörte, stand vor dem schwierigen Wiederaufbau seiner Städte und Industrien. Und dafür brauchte es die Kohle, von der um Banoviči genug vorhanden war. Das geplante Kohlerevier musste dringendst an das jugoslawische Normalspur-Eisenbahnnetz und damit an die wichtigen Zentren angebunden werde. Die alte Waldbahn genügte da nicht.

Bis heute verkehren die "83er" - hier rechts im Bild - auf der Strecke der Kohlebahn Banoviči. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Deshalb fiel am 1. Mai 1946 der Startschuss für den Bau einer knapp 90 Kilometer langen Neubaustrecke von Banoviči nach Brčko an der heutigen Grenze zu Kroatien. Ohne Maschinen legten mehr als 60.000 Freiwillige mit Pickel und Schaufeln los. Die meist noch jugendlichen Jungen und Mädchen wollten ihren Teil am Aufbau des sozialistischen Jugoslawiens leisten - mit unglaublichem Erfolg. In gut sechs Monaten war die Strecke fertig, obwohl doppelt so viel Zeit eingeplant war. Neben insgesamt 120 Kilometer Gleisen und Weichen wurden Bahnhöfe, Brücken und sogar drei Tunnel gebaut.