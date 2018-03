Ostern in Bulgarien: Neue Kleider symbolisieren Neuanfang

Gefeiert wurde Ostern natürlich auch in den Jahrzehnten, als die Bulgarische Kommunistische Partei (BKP) das Land regierte und religiöse Zeremonien und Bräuche nicht so gern gesehen wurden. Viele österliche Rituale und Bräuche begingen die Bulgaren in diesen Jahren daher eher im familiären Kreis. 1990, als die Macht der BKP gebrochen war, feierten Tausende Bulgaren vor der Alexander-Newski-Kathedrale im Zentrum der Hauptstadt Sofia das erste Mal eine Osterfeier gemeinsam in aller Öffentlichkeit.