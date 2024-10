Bildrechte: imago/epd

Ausflugstipps voller Kultur Chemnitz entdecken: Diese Orte sollten Sie bei einem Besuch nicht verpassen

25. Oktober 2024, 04:00 Uhr

In Chemnitz gibt es so Einiges zu entdecken, nicht umsonst hat die Stadt den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 verdient! Die Museen, Theater und die beeindruckende Architektur beweisen, dass Chemnitz eine gute Adresse ist, für alle, die Kunst und Kultur lieben. Hier finden Sie viele tolle Tipps und Anregungen für einen Ausflug nach Chemnitz, darunter auch Orte, an denen Sie mit der ganzen Familie coole Kultur erleben können.