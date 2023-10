In Erfurt kann man derzeit ins Nachtleben eintauchen, ohne sich dabei in Clubs die Nächte um die Ohren schlagen zu müssen. Denn in der Defensionskaserne beschäftigt sich eine Ausstellung mit genau diesem Thema – und mit den Gefahren des Rauschmittelkonsums. Die Schau mit dem Titel "On a Night Trip" geht der Frage nach, was genau Nachtschwärmer eigentlich in Clubs und Bars suchen. Sie blickt dabei auch auf die Gefahren von Drogen und Alkohol, mit denen sich gerne mal am Wochenende betäubt wird, um den Alltag für einen kurzen Moment zu vergessen.