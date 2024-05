Bildrechte: picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Streaming-Highlights In der Audiothek: Fünf ungewöhnliche Perspektiven auf Sucht

Hauptinhalt

31. Mai 2024, 15:56 Uhr

Jeden Tag entstehen in der ARD Stunden von Podcasts, Hörspielen und Dokus. Da in der ARD Audiothek eine Auswahl zu treffen, ist gar nicht so leicht. Darum stellen wir alle zwei Wochen besondere Highlights zum Streaming vor. In unseren Tipps dreht sich diesmal alles um das Thema Sucht aus eher unterrepräsentierten Blickwinkeln: Wie sprechen Betroffene über das Thema? Welche (ungewöhnlichen) Süchte gibt es? Wie denkt die Geschichte und Psychologie über Sucht?