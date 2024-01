Als erste Frau erhielt die Malerin Doris Ziegler im Oktober 2023 den Max-Pechstein-Ehrenpreis. Aus diesem Anlass zeigen die Kunstsammlungen Zwickau in einer Sonderschau die erste Retrospektive der Künstlerin. Lange war Doris Ziegler eher ein Geheimtipp – bis das Leipziger Bildermuseum ihren Passagen-Zyklus in der Ausstellung "Point of No Return" gezeigt hat.

In Zwickau sind neben diesen "Passagenbildern" aus DDR- und Nachwende-Zeiten auch Doris Zieglers großformatige Plagwitz-Bilder zu sehen. Sie malt in der Technik der Alten Meister – mit Eitempera auf Leinwand. Das Motiv des Bootes steht im Zentrum der Schau (daher auch der Name: "In den Booten"). Auch der Pflegeheim-Zyklus, den Doris Ziegler malte, als ihre Mutter dort ihre letzten Tage verbrachte, ist in zu sehen. Die Sonderschau endet am Sonntag – letzte Gelegenheit für einen Besuch also.