Ein Museumbesuch ist in diesen hitzigen Tagen äußerst empfehlenswert. Das findet Stefan Weppelmann, der gastfreundlich aufgelegte Direktor des Leipziger Museums der bildenden Künste. Und das nicht nur wegen der gut temperierten Räume, sondern auch wegen der gerade eröffneten neuen Schau seines Hauses.



Die aufgeräumte Begrüßungsformel des Direktors: "Wir zeigen diese wundervolle Ausstellung mit Werken von Katharina Immekus direkt in den Ferien. Für uns gilt also: Niente Sommerloch, sondern Gran Palazzo. Wir sind die einzige Kulturinstitution, die in diesen Tagen eine tolle, sommerlich bunte Einladungskarte verschicken konnte, wunderbar!" Das sieht auch die Künstlerin so, die vor ziemlich genau 30 Jahren in die Stadt kam, um hier ihr Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst aufzunehmen. Inzwischen lehrt sie selbst in Darmstadt und St. Gallen und träumt, wenn sie nicht malt oder an der Druckerpresse steht, offenbar von alten Grandhotels.