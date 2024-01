Döbeln: Einst lebten viele jüdische Menschen in Döbeln und trugen zur Prosperität der Stadt bei. Nach 1945 waren kaum noch welche da. Die Gründe sind bekannt. Der Treibhaus e.V. Döbeln veranstaltet einen Stadtrundgang zu den historischen Orten und erinnert an das jüdische Leben. So werden die Geschichten der Menschen weitergetragen.



Stadtrundgang "Niemand kam zurück – Jüdisches Leben in Döbeln"Samstag, 13 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Café Courage in der Bahnhofstraße 56, Eintritt frei



Chemnitz: Im Opernhaus Chemnitz gibt es ein Gedenkkonzert mit dem Ensemble Youkalí. Die vier Dresdner Musikerinnen vertonen z. B. Gedichte von Mascha Kaléko aus der Zeit der Weimarer Republik, ihre Musik erinnert an Max Raabe und die Comedian Harmonists. Die Band möchte Brücken bauen zwischen Menschen. Das Konzert steht unter dem großen Wort: Zuversicht.



Samstag, 11 Uhr im Saal des Opernhauses Chemnitz, Eintritt ist frei, es wird allerdings um Anmeldung auf der Website des Opernhauses gebeten



Meißen: Ein Abend ganz im Zeichen der jüdischen Kultur: Olaf Ruhl ist nach eigenen Angaben "christlich erzogen und aufgewachsen, aber mit dem Bewusstsein, eine jüdische Urgroßmutter (gehabt) zu haben". Sein Programm "Singt ojf Jiddisch! – Jiddische Lieder & Geschichten" mit Liedern, Gedichten und Anekdoten ist informativ und vor allem: unterhaltsam.



Veranstaltung der Bürgerinitiative Stolpersteine Meißen e.V., am Samstag, 19:30 Uhr, im Saal am Haus Kirche Markt 10, Eintritt frei

Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Meiningen: Eine Ausstellung verdeutlicht, was Jahr für Jahr unsichtbarer wird: Fotografien zeigen die Orte der 32 ehemaligen Synagogen in Thüringen und unseren Umgang mit ihnen. Angesichts ausgelöschter Orte und verschwundener Menschen bleibt nur noch die Erinnerung.

Samstag: "Musikalisches Erinnern" am Holocaust-Gedenktag in Kooperation mit dem Staatstheater Meiningen, anschließend Führung durch die Ausstellung im Schloss Elisabethenburg, Treff 15 Uhr, Sachsenstraße 5/6, Eintritt frei

Rudolstadt: Als Trude Simonsohn ein Mädchen war, liebte sie es, Sport zu treiben und hatte einen Plan: Ärztin wollte sie werden! So wie viele andere junge Menschen von einem Leben träumen. Doch ihr Plan wurde von den Nazis durchkreuzt. Die Auswanderung nach Palästina misslang, sie kam ins Gefängnis, ins Ghetto Theresienstadt, nach Auschwitz. Sie überlebte. "Noch ein Glück" heißt das Buch mit ihren Erinnerungen. Trude Simonsohn starb am 6. Januar 2022.

Samstag, 20 Uhr: Theater im Schminkkasten Rudolstadt, Anne Kies und Steffen Mensching lesen aus den Erinnerungen von Trude Simonsohn, Eintritt frei

Weimar: Mitglieder der künstlerischen Ensembles des Deutschen Nationaltheater und der Staatskapelle Weimar stellen die Recherche der investigativen Redaktion von CORRECTIV vor. Es geht um das rechtsextreme Geheimtreffen im November 2023 in Potsdam. Anschließend gibt es eine Diskussion mit dem Historiker Professor Norbert Frei und Romy Arnold, Projektleiterin von MOBIT – Mobile Beratung in Thüringen.

Samstag: im Foyer des DNT Weimar, 15 Uhr, Eintritt frei

Bildrechte: IMAGO / brennweiteffm

Stendal: Begegnung mit einer Zeitzeugin: Henriette Kretz wurde 1934 als Jüdin in Polen geboren. Sie überlebte das Ghetto Sambor bei Lemberg und dann in einem Versteck. Nach dem Krieg kam auf Umwegen nach Antwerpen. In Stendal erzählt sie aus ihrem Leben und darüber, was sie über die Zukunft denkt.

Samstag, Katharinenkirche Stendal, Schadewachten 48, Beginn: 10 Uhr, Eintritt frei (Eine Veranstaltung der Initiative "Denken ohne Geländer")

UND: Am Sonntag gibt es in Stendal eine Fahrradtour mit der Geschichtswerkstatt zu Orten des Unrechts in Stendal während des Nationalsozialismus – Treffpunkt: Treffpunkt Uenglinger Tor Stendal, 14 Uhr

Bernburg: In der Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg findet eine szenische Lesung statt. Erarbeitet und aufgeführt wird sie von Schülerinnen und Schülern des Carolinums Bernburg. Im Mittelpunkt stehen vier Biografien von Opfern der Tötungsanstalt Bernburg sowie die Suche Ihrer Angehörigen nach der Wahrheit über den Verbleib ihrer Familienmitglieder.

Samstag: 14 Uhr im Saal des Hauses Neuendorff auf dem Gelände des Fachklinikums Bernburg, vorher bitte anmelden auf erinnern.org

Nach der Lesung findet eine Kranzniederlegung an der Grabstelle vor dem Gebäude der Gedenkstätte statt.

Magdeburg: In der Lesung von Autorin Caroline Vongries treffen Gedichte von deutsch-jüdischen Autorinnen wie Mascha Kaléko, Nelly Sachs und Rose Ausländer, deren Lebenswege eng mit der deutschen nationalsozialistischen Geschichte und Verfolgung verknüpft sind, auf die Biografien von Frauen aus dem Leben von Franz Kafka. Das sind seine Schwestern, Geliebten und Vertrauten – z. B. Grete Bloch, Milena Jesenskà, Julie Wohryzek – die in Vernichtungslagern ermordet wurden oder es ins Exil geschafft haben. Begleitet wird das Programm von der Liedermacherin Josefin Rabehl.

Samstag: Zentralbibliothek, Breiter Weg 109, 16 Uhr

Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Zum Schluss noch eine kleine Ans-Herz-Legung von mir: Die Ausstellung mit Fotografien von Evelyn Richter im Museum der bildenden Künste Leipzig. Sie trägt den Beititel "Ein Fotografinnenleben". Richter (1930 bis 2021) hat selbst die Diktatur des Nationalsozialismus erlebt und den Zweiten Weltkrieg. Diese Zeit hat sich zum Teil auch in die Gesichter alter Menschen eingeschrieben, die sie fotografierte.



Aber auch an den vielen Kinderporträts in der Ausstellung lässt sich so viel ablesen. Kleine, barfüßige, schmutzige Halbstarke, die in karger Umgebung das versuchen, was Kinder tun sollten: spielen. Auch ihre festgehaltenen Szenen aus Kindergärten der DDR sind unvergesslich. Zum Beispiel, wenn das bestrumpfhoste Kind ängstlich zum großen Weihnachtsmann hinaufblickt, der die Kleinen in böse und gute Kinder einteilt. Mit welchem Recht?! Nee, nee, dass sich jemand über andere erhebt, das braucht wirklich niemand!

Bildrechte: Evelyn Richter Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der bildenden Künste Leipzig

