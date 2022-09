An sie wird in der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald erinnert, die 1958 von der DDR eingeweiht und in den 90er-Jahren umfassend neu konzipiert wurde. Heute sind historische Gebäude, Relikte aus der Lagerzeit und Denkmale auf dem Außengelände zu besichtigen.



Dazu gehören das ehemalige Häftlingslager mit Lagertor, Krematorium und Arrestzellenbau, der ehemalige SS-Bereich oder die Gräberfelder des sowjetischen Speziallagers Nr. 2. Während die monumentale Mahnmalsanlage aus DDR-Zeiten vor allem kommunistischen Häftlingen gewidmet ist, gibt es inzwischen viele Gedenkorte- und Steine auf dem Gelände, die an verschiedene Opfergruppen erinnern. Führungen über das Gelände oder diverse Ausstellungen in der Gedenkstätte liefern das historische Hintergrundwissen für einen Besuch.