Von den Germanen bis zur DDR Besondere Ausflugsziele: In diesen Freilichtmuseen Thüringens Vergangenheit entdecken

Thüringens Geschichte an Originalstandorten entdecken – das ist in Freilichtmuseen vom Kyffhäuserkreis bis zum Tannbach möglich. Sie ermöglichen eine Zeitreise: zu den Germanen der Frühzeit, dem bäuerlichen Leben im Mittelalter, dem Alltag in Thüringer Dörfern vor 200 Jahren und dem Leben in der DDR. Auch über das dunkle Kapitel des Nationalsozialismus informieren heute Gedenkstätten. Diese fünf Freilichtmuseen bieten einen authentischen Eindruck vergangener Epochen und lohnen einen Besuch.