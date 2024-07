Bildrechte: SPK/Liesa Johannssen/photothek.de

Nach Auktion Wertvolles Skizzenbuch von Caspar David Friedrich ab August in Dresden

12. Juli 2024, 15:15 Uhr

Im November 2023 ist das "Karlsruher Skizzenbuch" von Caspar David Friedrich für 1,8 Millionen vom Berliner Auktionshaus Grisebach versteigert worden. Nach einigem Hin und Her ist nun klar: Das wertvolle Büchlein bleibt in Deutschland und in öffentlicher Hand. In Berlin wird Friedrichs Skizzenbuch nun erstmals seit dem Erwerb öffentlich gezeigt. Ab August ist es in Dresden und später dann in Weimar zu sehen.