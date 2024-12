Für die Ausstellungen in Dresden zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich sind 3.700 zusätzliche Tickets erhältlich. Das gaben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am Mittwoch bekannt. "Mit über 220.000 prognostizierten Besuchern der Ausstellung 'Caspar David Friedrich. Wo alles begann", seien die Erwartungen weit übertroffen wurden, so Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Kunstsammlungen. Um noch mehr Menschen den Besuch der Schau zu ermöglichen, werden die Öffnungszeiten im Albertinum verlängert.

Die bisherige Bilanz der Ausstellung sei "wirklich wunderbar", so Hilke Wagner, die Leiterin des Albertinums. Neben den vielen zufriedenen Besuchern habe man auch "unglaublich gute Presse" erhalten, obwohl es deutschlandweit nach Hamburg und Berlin bereits die dritte große Friedrich-Schau zum Jubiläum sei. Zu dem Interesse an der Ausstellung sagte Wagner: "Es ist schon interessant, wie verliebt die Menschen in diese Malerei sind. Ich glaube, dass das auch mit einer Sehnsucht zu tun hat, die die Menschen in Zeiten von Krieg und Umbrüchen insgesamt hegen."