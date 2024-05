Auf dem Trinitatisfriedhof in Dresden ist am Sonntag ein neues Begegnungszentrum eröffnet worden. Wie die Verwaltung des Friedhofs mitteilte, wurde die stark sanierungsbedürftige Aufbahrungshalle in vier Jahren Bauzeit zu einer modernen Begegnungsstätte umgebaut. Künftig sollen sich hier die Besucherinnen und Besucher über den Friedhof informieren können. Die Anlage an der Fiedlerstraße wird häufig von Touristen besucht, weil sich hier die Grabstätte von Caspar David Friedrich befindet.