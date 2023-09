Malerei, Sprache, Geschichte Sehenswerte Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Dessau und Umland

Das Lutherhaus in Eisleben macht Sprache zum Erlebnis, Naumburg zeigt den Harz in bunten Bildern und Magdeburg widmet sich Otto dem Großen. In Halle werden Shitstorms untersucht, außerdem wird dort der besonderen Beziehung von Künstlern aus Halle zum Ostsee-Ort Ahrenshoop nachgespürt. Weitere Empfehlungen für Ausstellungen in Sachsen-Anhalt finden Sie in unserer Übersicht.