Und Alwine war mit ihrer Sammelleidenschaft nicht allein. Es war im 19. Jahrhundert geradezu üblich, historische Kostüme und Trachten zu dokumentieren und so vor ihrem Verschwinden zu bewahren. Und das in allen Teilen Europas. So sieht man in der Ausstellung auch Trachten aus der Schweiz oder – wohl am bekanntesten – aus dem Schwarzwald mit den roten Bommeln auf dem Hut. Auch die Kleidung anderer Jahrhunderte kann man auf diese Weise nachvollziehen – zum Beispiel mit Gewändern aus dem Mittelalter.