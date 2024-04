Der Künstler Heinz Steffens lebte und wirkte den Großteil seines Lebens in Bernburg.

Weil er nicht den Vorstellungen der DDR-Kulturpolitik folgte, bekam er erst spät öffentliche Anerkennung.

Sein Nachlass wurde gerade umfassend aufgearbeitet und wird nun im Schlossmuseum gezeigt.

Sein altes Wohnhaus in Bernburg gibt es noch. Fast sein ganzes Leben hat Heinz Steffens hier verbracht, in einer dreistöckigen Jugendstilvilla. 1983 starb der Maler und seit dem Tod seiner Witwe 2016 steht das Haus leer. Die Stadt wollte es wegen der Bauschäden nicht übernehmen. Inzwischen soll es eine Privatperson gekauft haben.

In den Fenstern stehen Plastikblumen, neben der Eingangstür hängt eine Gedenkplakette. "Dort steht noch der Flügel, an dem er komponiert hat", erinnert sich Roland Wiermann, der bis 2006 Museumsdirektor in Bernburg war und einmal im Haus zu besuch war. "Da gibt es Bücherregale, in denen die Literatur des 20. Jahrhunderts steht. Man merkt, dass Steffens ein humanistisch geprägter Mensch gewesen ist." Und ein DDR-Künstler, der sich schwer einordnen lässt. Bildrechte: Museum Schloss Bernburg

Künstler-Sein in der DDR

Anfang der 30er-Jahre studierte Steffens an der Burg Halle, später in Berlin. 1946 kam er aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Bernburg und lebte hier – zurückgezogen – als freischaffender Künstler in eher ärmlichen Verhältnissen. Als Mensch sei er still und zurückhaltend gewesen, sagt Kunstwissenschaftlerin Christin Müller-Wenzel. Er habe sich weder dem System angedient, noch die Konfrontation gesucht.

Er sei "komplett autark" gewesen, "vom politischen System, von den Dingen, die von außen auf einen eingedrungen sind", erläutert die Expertin bei MDR KULTUR. Er habe "experimentiert mit Malerei, mit Sprache, mit Poesie, Musik." Auch deshalb sei der Künstler für sie so interessant, erzählt Müller-Wenzel. Bildrechte: Deutsche Stiftung Denkmalschutz/Frankenraster GmbH

Geprägt von Moderne und Bauhaus

Sozialistischer Realismus war laut Müller-Wenzel nicht sein Ding: Steffens, der gern in der Natur war, malte Fische, Boote, Frauenakte, Landschaften und Stadtansichten. Geprägt von der Klassischen Moderne und vom Bauhaus, experimentiert er mit Form, Farbe und Struktur. Erst Ende der 60er Jahre, als sich die künstlerischen Dogmen in der DDR etwas lockerten, bekam er öffentliche Aufträge und gestaltete einige Wandgemälde.

Bis zu seinem Tod mit 69 Jahren war der Bernburger künstlerisch tätig. Er schrieb Gedichte und komponierte. In der neuen Schau im Schlossmuseum kann man Heinz Steffens sehr nah kommen: Neben Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen sind auch persönliche Dinge ausgestellt, beispielsweise Möbel oder seine Brille. Bildrechte: Deutsche Stiftung Denkmalschutz/Frankenraster GmbH

Menschliche Nähe in Bernburg

Den gesamten Nachlass hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz übernommen – als bewegliches Denkmal. Die künstlerischen Arbeiten wurden 2016 von Christin Müller-Wenzel digitalisiert. In Buchform hat sie das Werkverzeichnis gemeinsam mit dem ehemaligen Museumdirektor Roland Wiermann im Mitteldeutschen Verlag veröffentlicht. Heinz Steffens, der bislang eher unbekannte Maler aus Bernburg, kann also wieder oder neu entdeckt werden.