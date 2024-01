Bildrechte: Colourbox.de/MDR

Streaming-Highlights Fitness, Ernährung, Psychologie: Fünf Podcasts für ein besseres Leben

Hauptinhalt

26. Januar 2024, 04:00 Uhr

Jeden Tag entstehen in der ARD Stunden von Podcasts, Hörspielen und Dokus. Da in der ARD Audiothek eine Auswahl zu treffen, ist gar nicht so leicht. Darum stellen wir alle zwei Wochen besondere Highlights zum Streaming vor. Dieses Mal empfehlen wir fünf Podcasts, die helfen wollen, das Leben zu verbessern. Ob gesunde Ernährung, Fitness, Achtsamkeit oder Sinnsuche – in diesen informativen Podcasts gibt es viele praktische Tipps und Ratschläge von Expert*innen. Damit Sie bestens für das Jahr 2024 gerüstet sind.