Das Gastlandprogramm ist den Kuratorinnen zufolge auch von aktuellen politischen Entwicklungen geprägt. Bei den Gesprächen und Performances werden Themen wie Klimakrise, Überkonsum, Genderfragen, Kolonialismus, Flucht und Krieg in Europa verhandelt. "Literatur ist immer ein Fenster in die Welt. Und wenn die Welt sich verändert, verändert sich die Literatur", sagen Baltschev und Dijkgraaf.

Am Stand des Gastlandes auf dem Leipziger Messegelände wird an den vier Buchmesse-Tagen zu "Kopje Koffie", also einer Tasse Kaffee, mit Autorinnen und Autoren geladen. Das Gesprächsformat, eigentlich ein Podcast, bietet die Gelegenheit, aktuelle Bücher aus den Niederlanden und Flandern kennenzulernen. So etwa die Autorin Gaea Schoeters, die als Shooting-Star der flämischen Literatur gilt und in Leipzig ihren preisgekrönten Roman "Trophäe" vorstellt.