Zudem kündigte die Buchmessechefin an, dass sie sich für ein geschärftes, gesellschaftliches und politisches Messeprogramm einsetzen wolle. "Ich glaube, das ist keine Momentaufnahme für 2024, sondern wir werden auch in den nächsten Jahren als Leipziger Buchmesse aktiv dazu beitragen müssen und auch wollen." Sie betonte, dass sie als Direktorin "mit heißem Bemühen" einen Raum auf der Messe schaffen wolle, "der sicher ist, der Debatten, einen Austausch und einen Perspektivwechsel zulässt." Das liege ihr persönlich "sehr, sehr am Herzen", so die gelernte Germanistin und Anglistin im Gespräch mit MDR KULTUR. In dem Zusammenhang gehe es ihr auch darum, den Blick auf Europa zu schärfen und auch Länder wie Belarus und jene Menschen, die dort für Freiheit kämpfen, nicht zu vergessen. Die Direktorin der Buchmesse sei sich bewusst, dass wir uns weltweit in einer Polykrise befinden: Ukraine, Gaza, Antisemitismus, Klima oder Gesellschaftliche Lagerbildung. All diesen Themen wolle und solle die Buchmesse Raum geben. Möglichkeiten dafür böten zahlreiche Podiumsdiskussionen und Panels.