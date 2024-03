Gibt es einen Punkt, wo ihr sagen würdet, auch wenn man euch in 30 Jahren noch mal fragen würde, was ist es, das ihr nicht vergesst, was ihr in diesem Prozess gelernt habt?

Mai Thi Nguyen-Kim: Also, für mich ist wirklich die Revolution an Bibibiber, dass wir zwei, Marie und ich uns zusammengetan haben, weil natürlich: ich komme aus der Naturwissenschaft, ich liebe das und ich denke, das ist wichtig. Und gleichzeitig ist es so, ohne das Gesellschaftliche, ohne Moral, Ethik, die Menschlichkeit, kann man nichts bewegen. Unser Lieblingsbeispiel momentan ist wahrscheinlich aus dem Buch, "Warum leuchten Sterne?". Wenn man jetzt naturwissenschaftlich damit anfängt und damit sagt, alles hier in diesem Raum, also wir Menschen, dieses Mikro, wir alle bestehen aus Atomen. Wo kommen die eigentlich her? Die kommen aus Sternen. Jedes einzelne Atom, das hier irgendwo in der Erde irgendwo existiert, auch im Universum existiert, wurde mal in einem Stern geboren.

Marie Meimberg: Und das Schöne daran ist, dass das bedeutet, das du und ich und Mai, wir alle aus Sternenstaub sind. Also, wir sind lebendige Haufen Sternenstaub und ...

Mai Thi Nguyen-Kim: Das ist jetzt erst einmal nur die Chemie. Das ist chemisch korrekt sozusagen.

Marie Meimberg: ... und das jetzt nicht mit so einem Wandtattoo mit Schnörkelschrift, sondern wissenschaftlich geprüft sind wir Sternenstaub. Und wenn ich das dann eben Bibibiber erkläre oder Kindern, dann ist so klar, ganz klar, dass jeder lebende Haufen Sternenstaub gleich viel wert ist, in Würde und Menschlichkeit natürlich nicht anders ist, als ein anderer Haufen Sternenstaub. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade in den großen Fragen, aber auch in den kleinen Zwischenfragen merken, in der Zusammenarbeit, dass dieses sich gemeinsam Verbünden für uns total gut funktioniert und ehrlich gesagt aber auch gerade was ist, was für andere auch gut funktioniert. Also ich glaube, dass wir große Herausforderungen haben, aber auch schöne Herausforderungen haben und dass wir die gemeistert kriegen, wenn wir nicht einsame Heldengeschichten erzählen, sondern wenn wir sagen, wir machen es am besten zusammen. Und das gilt, glaube ich, für Kinderbücher, für Weltfragen, aber auch für den Alltag. Also, ich würde einfach allen Leuten empfehlen macht es nicht alleine. Es ist schöner, witziger, macht mehr Spaß und es kommt so Sternstaubmagie dabei heraus. Ist ganz cool.

Mai Thi Nguyen-Kim: Und mein persönliches Highlight sind die Momente, in denen Marie dann sagt, ach so, ja natürlich, eigentlich ist das Periodensystem gar nicht so schwer. Und dann sag' iich, ja genau! Das sage ich schon die ganze Zeit.