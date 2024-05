Familiär, heimelig, aber trotzdem "ausreichend hippiemäßig", so fasst Meyer, der zu den Mitorganisierenden gehört, das Flair des Festivals im Gespräch mit MDR KULTUR zusammen. Das musikalische Spektrum sei weit. Es gebe Rock, Balkanpop oder Reggae, im Fokus der rund 15 Konzerte stehe aber weiterhin die deutschprachige Liedermacherszene, so Meyer, der selbst ein "Lagerfeuerkonzert" mit musikalischen Gästen aus den anwesenden Bands am Freitag gibt: "Das ist immer ein besonderer Moment", sagt Meyer, der eigens für das Konzert am Feuer seit zwei Jahren "ein richtiges schönes Holz-Piano" geliefert bekommt.