In "Minihorror" erzählt Barbi Marković von Mini und Miki und dem alltäglichen Horror des städtischen Lebens. Das Paar ist fremd, aber bemüht sich dazuzugehören und alles richtig zu machen. Barbi Marković erzähle stilsicher und mit bewussten Stilbrüchen einen Comic in Prosa, heißt es in der Begründung der Jury. Der Horror der 26 Geschichten um das Paar Mini und Miki lauere im Alltag. Es gehe um Missgeschicke, Beleidigungen, Verwandtschaftsfehden, Möbelkäufe und Ungeziefer – komisch, vertraut und unheimlich. Ironie verschärfe sich hier zu Satire, Humor dreht sich in Sarkasmus und die Perspektive macht kleine Wesen groß, heißt es von der Jury.

Barbi Marković wurde 1980 in Belgrad geboren. Sie studierte Germanistik, arbeitete zunächst als Lektorin und lebt seit 2006 in Wien. 2009 sorgte Marković mit dem Thomas-Bernhard-Remix-Roman "Ausgehen" für Aufsehen. 2016 erschien ihr Roman "Superheldinnen". 2017 las Barbi Marković beim Bachmann-Preis. Es folgten zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. 2023 erhielt Barbi Marković den Kunstpreis Berlin für Literatur.

Kunsthistoriker Tom Holert für bestes Sachbuch ausgezeichnet

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik hat der Berliner Kunsthistoriker Tom Holert mit "ca. 1972" Gewalt – Umwelt – Identität – Methode (Spector Books) gewonnen. Der Text-/Bild-Essay rückt das Jahr 1972 in den Fokus: Das Vertrauen in die Nachkriegsordnung und die Fortschrittsmechanik der Moderne wich einer Atmosphäre von Ernüchterung, Verbitterung und Angst. Holert diagnostiziert die vielschichtigen und gegensätzlichen Aufschübe, Aufbrüche und Ausschweifungen dieser Zeit, die nicht linear in einer ereignishistorischen Erzählung dargestellt werden können, sondern als räumlich-zeitliche Konstellation, als Gefüge kultureller, intellektueller und ästhetischer Zusammenkünfte und Zusammenbrüche. Ein Ausgangspunkt ist die visuelle Kultur der Zeit: Fotografien, Filme, Bücher, Zeitschriften, Werke bildender Kunst bezeugen das Denken und Handeln radikaler Zeitgenossen.

Bildrechte: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Ki-Hyang Lee für Übersetzung aus dem Koreanischen geehrt

Den Preis in der Kategorie Übersetzung erhält Ki-Hyang Lee. Sie hat "Der Fluch des Hasen" von Bora Chung aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt. Bora Chung leuchte die Abgründe der südkoreanischen Gesellschaft bedrohlich hell aus, heißt es in der Begründung der Jury. Ki-Hyang Lee habe Chungs bizarre Kurzgeschichten demnach in eine pointierte und leicht neben die Norm gesetzte deutsche Prosa gebracht, die dem Absurden und Unheimlichen im Deutschen eine angemessen eigenartige Form gebe.

Preis der Leipziger Buchmesse feiert 20. Jubiläum

Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Er wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung traditionell am ersten Messetag verliehen – in diesem Jahr zum 20. Mal. Eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz der Literaturkritikerin Insa Wilke kürte die Gewinnerinnen und Gewinner. 2023 war Dinçer Güçyeter für seinen Roman "Unser Deutschlandmärchen" ausgezeichnet worden.