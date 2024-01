Christian Friedel wird als Künstler, der die Grenzen der Kunst sprengt, von der Stadt Dresden ausgezeichnet.

Den Förderpreis bekommt Ina Weise, die mit ihrer Kunst gesellschaftliche Debatten im öffentlichen Raum verhandelt.

Auch das Festival "Literatur Jetzt!" erhält eine Auszeichnung.

Der Schauspieler Christian Friedel wird 2024 mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden ausgezeichnet. Das hat die Stadt am Freitag bekanntgegeben. Förderpreise gehen zudem an die Künstlerin Ina Weise sowie das Literaturfestival "Jetzt!". Das Preisgeld beträgt insgesamt 17.000 Euro.

Dresdner Kunstpreis für Christian Friedel

Der 1979 in Magdeburg geborene Christian Friedel wurde durch seine Rollen in dem Film "Das weiße Band" oder der Serie "Babylon Berlin" international bekannt. Auch als Sänger, Songwriter und Regisseur hat sich der Wahldresdner einen Namen gemacht. Zur Begründung der Jury heißt es: "Christian Friedel lässt sich nicht festlegen und öffnet mit seiner Arbeit immer neue Möglichkeitsräume in den unterschiedlichsten Feldern der Kunst". Er sei "nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern ein Künstler, der die Grenzen der Kunst sprengt und neue Horizonte erkundet."

Durch sein Engagement in verschiedenen Medien spreche er besonders junge Menschen an und setze "ein inspirierendes Zeichen in der Welt der Kunst". Die Jury hob sein Engagement für Menschenrechte, globale Gerechtigkeit sowie Umweltschutz hervor.

Förderpreis für Künstlerin Ina Weise

Ina Weise erhält in diesem Jahr den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden. Die 1985 in Dresden geborene Künstlerin und Kuratorin ist für ihre Installationen, Interventionen und Performances im öffentlichen Raum bekannt. Die Jury hob hevor, dass sich Weise in ihrer Arbeit auch mit gesellschaftlichen sowie erinnerungskulturellen Diskursen auseinandersetze und Themen des Städtebaus sowie der Stadtplanung verhandele. "Ihre präzise, oft humorvolle und stets sinnliche Herangehensweise macht Ina Weise zu einer Künstlerin, die lebendige Diskussionen im öffentlichen Raum anregt", hieß es. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Literaturfestival "Jetzt!" erhält Förderpreis

Das "Literatur Jetzt!"-Festival ist seit 2007 ein wiederkehrendes Highlight im Literaturkalender der Stadt. Es erhält den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden. Das Festival für zeitgenössische Literatur hat laut Jury in den vergangenen Jahren signifikant seine Beliebtheit und Wirkung gesteigert und trage "damit nachhaltig zur kulturellen Entwicklung der Stadt Dresden bei." Das sei vor allem der Zusammenarbeit von professionellen Akteuren aus unterschiedlichen Sparten und deren ehrenamtlichem Engagement zu verdanken. Bildrechte: Literatur JETZT!

Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden

Der Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden wird an Personen oder Ensembles verliehen, die in Dresden einen Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit haben oder deren Werk von großer Bedeutung für die Stadt ist. Premiert werden laut der Stadt Dresden "nachhaltig wirkende, herausragende Einzelleistungen oder herausragende kontinuierliche künstlerischen Leistungen". Der Kunstpreis ist mit 7.000 Euro dotiert. Es werden auch zwei Förderpreise verliehen, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind.

Zu den bisherigen Preisträgern des Kunstpreises gehören unter anderem Thomas Rosenlöcher (2002), Rolf Hoppe (2007), Peter Rösel (2009), Günter Sommer (2011), Volker Braun (2012), Peter Schreier (2016), Ingo Schulze (2021) und Sven Helbig (2022).