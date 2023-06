Interview Come to the woods: Christian Friedel lädt zum Festival in den Wald

Der Dresdner Christian Friedel ist ein vom Erfolg verwöhnter Schauspieler. Beim Internationalen Filmfestival in Cannes wurde der neue Film "Zone of Interest", in dem er mitspielt, mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Am Dresdner Staatsschauspiel sind Macbeth und Dorian mit ihm Kassenschlager. Und zu alldem gesellt sich noch seine Musikleidenschaft. Mit seiner Band "Woods of Birnam" lädt er am 1. Juli wieder zu einem Festival nach Dresden ein. MDR SACHSEN hat mit ihm gesprochen.