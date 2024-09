Marlen Hobrack: "Erbgut" Was DDR-Mütter ihren Kindern zurücklassen

25. September 2024, 14:10 Uhr

In ihrem Erstlingswerk "Klassenbeste" hat die Leipziger Autorin Marlen Hobrack am Beispiel ihrer Mutter untersucht, wie sehr der soziale Status die Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft bedingt. Nun ist ihre Mutter überraschend gestorben. Hobrack als Erbin wird kein Einfamilienhaus überschrieben, stattdessen erbt sie Schulden und Berge gehorteter Dinge. Die Autorin zeichnet im Sachbuch "Erbgut" ein ungeschöntes Bild von Müttern in der DDR und was ihren Kindern heute von ihnen bleibt.