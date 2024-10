Lalo ist queer und Schwarz. Es ist das erste, aber definitiv nicht das letzte Mal, dass man sich beim Gucken von "Schwarze Früchte" windet und fremdschämt. Im positiven Sinne. Mit einer erfrischenden Selbstverständlichkeit erzählt Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Produzent Lamin Leroy Gibba in der achtteiligen Mini-Serie von queerem und Schwarzem Leben in Hamburg. "Schwarze Früchte" ist mal unangenehm, mal peinlich, mal auf den Punkt authentisch und genau beobachtet. Entlarvend mit Tiefgang. Mit das Beste, was es in diesem Jahr in der ARD Mediathek zu entdecken gibt.