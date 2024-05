Man erkennt auf jeden Fall eine Systematik. Es gibt diese täglichen gynäkologischen Zwangsuntersuchungen. Die waren eigentlich in allen Stationen gleich. Aber dann gibt es schon auch lokale Unterschiede; zum Beispiel wurden in der Station in Berlin noch zusätzlich Kosmetiktests an den Frauen durchgeführt. Dann gibt es Stationen, da mussten die Frauen auch noch arbeiten. In Leipzig war es zum Beispiel so, dass die Frauen ab den 80er-Jahren Arbeiten verrichten mussten, davor nicht. In Dresden mussten sie auch putzen.