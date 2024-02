Bleiben wir noch kurz in der DDR. Der 17. Juni 1953 war ein Tag voller Hoffnungen und schwerer Schicksale. Was geschah an dem Tag, an dem Arbeiter, Bauern und Handwerker auf die Straße gingen? Der Podcast "Ein halber Tag Freiheit - Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR" von MDR AKTUELL nähert sich diesem besonderen Tag in der ostdeutschen Geschichte mit vier persönlichen Geschichten.