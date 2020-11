Der Thüringer Zoologe und Schriftsteller Alfred Brehm reiste 1876 nach Westsibirien. Von dort schrieb er regelmäßig Karten an seine Frau Mathilde. Brehm schrieb über seine täglichen Erlebnisse, über Land und Leute und natürlich die Tierwelt, die er auf der Reise entdeckte. 74 dieser Karten sind in der Brehm-Gedenkstätte in seinem Geburtsort Renthendorf (Saale-Holzland-Kreis) erhalten, doch die Öffentlichkeit konnte sie bisher nicht sehen – zu empfindlich ist das Papier. Außerdem ist der Inhalt der Karten, verfasst in Gabelsberger-Kurzschrift, kaum erforscht. Erst seit August 2020 sind die Karten in der sanierten und neu eröffneten Brehm-Gedenkstätte zu sehen.