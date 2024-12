Je nach Region wird für den Beginn der Raunächte der 21. Dezember genannt, der kürzesten Tag des Jahres, oder aber der erste Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember. Um diese ruhige Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Dezember ranken sich einige Geschichten: So ist in einigen Familien überliefert, dass in der Zeit der Rauhnächte keine Wäsche auf der Leine hängen darf. Noch heute nutzen viele die Raunächte, um mit Kräutern zu räuchern, die Wohnräume mit wohltuenden Gerüchen zu erfüllen und innezuhalten.