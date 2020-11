Dieser Afrikanische Basilikum ist schon vier Jahre alt. Bildrechte: Daniela Dufft

Von vielen Kräutern, selbst von jenen die als einjährig gelten, gibt es robuste Sorten, die mehrjährig sind. Am Beispiel von Basilikum lässt sich das gut erklären. Basilikum ist in wärmeren Gefilden heimisch, wächst ursprünglich in Afrika, Asien, Südamerika und mag es warm. Sinken die Temperaturen unter 12 Grad Celsius stellt die Pflanze ihr Wachstum ein. Aber die Sortenvielfalt ist groß, es gibt verschiedene mehrjährige Basilikumsorten, die zwar frostempfindlich sind, aber im geeigneten Winterquartier mehrere Jahre überstehen und zu Sträuchern heranwachsen. Als besonders robust gilt das Thai Basilikum. Gärtnerin Brigitte Goss hat das Afrikanische Basilikum für sich entdeckt und den inzwischen beachtlichen Strauch im Topf das vierte Jahr in ihrem Garten. Den Kübel überwintert sie in ihrem temperierten Gewächshaus bei etwa 10 Grad Celsius.