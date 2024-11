Aus Salatstrünken können Sie mit etwas Geduld frische Blättchen nachwachsen lassen. Dazu wird der abgeschnittene Reste des Salatkopfes nicht weggeworfen, sondern in ein flaches Glas mit Wasser gesetzt.

In den folgenden Tagen das Wasser in der Schale immer wieder wechseln und den Strunk mit Wasser besprühen. Das Gefäß sollte an einem warmen, hellen Ort stehen. Und dann heißt es: abwarten und staunen.