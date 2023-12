Rosenkohl verleiht Salaten eine feine, süßliche Kohlnote. Frisch und knackig also statt "kohlig". Die halbierten, zerkleinerten oder in Scheiben geschnittenen Röschen lassen sich gut mit anderen Kohlsorten wie etwa Grünkohl kombinieren und nehmen Dressing oder Salatsauce gut auf. Sie eignen sich zum Beispiel für einen Rohkostsalat mit Apfel, Parmesan und Pekannuss oder, vermischt mit in Ringe geschnittenen Zwiebeln und einer leichten Senf-Essig-Mayonnaise als Beilage zu Baguette oder Brot mit Schweinefilet.

Süße Kohlkugeln In Großbritannien gehören 'brussels sprouts' zum traditionellen Weihnachtsessen. Sogar im Süßigkeitenregal gibt es Rosenkohl: in Form kleiner Schokokugeln in grün bedruckter Alufolie, die an winzige Kohlröschen erinnert.

Rosenkohl hat mindestens bis Januar, je nach Region sogar noch bis März, Saison. Als einziges Gemüse wächst Rosenkohl in Form von kleinen Knospen an einem Stängel. Viele kennen ihn darum auch als Sprossenkohl. Die Kohlköpfchen sind dicht und spiralförmig am Stängel angeordnet. Pflücken Sie die dicksten zuerst und arbeiten Sie sich von unten nach oben am Strunk entlang. Nach dem ersten Frost wird die bittere Stärke in Zucker umgewandelt, die Röschen schmecken dann besonders süß.