Pflücken Sie Veilchenblüten an einem trockenen, wenn möglich warmen Tag am Vormittag. Ernten Sie die Veilchen nicht an viel befahrenen Straßen, an "Gassiwegen" von Hunden oder von einer Viehweide. Nehmen Sie geöffnete Blüten, denn sie verströmen mehr Duft als Knospen.

An trockenen Tagen duften geöffnete Blüten am stärksten. Perfekt zum Sammeln. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss