Pflanzen Sie Märzveilchen an Hecken oder an Gehölzränder. Dort fühlt sie sich wohl. Während der Blüte im März braucht sie die Sonne, im Sommer dann aber den Schutz der Blätter. Setzen Sie die Duftveilchen so tief wie der Topf ist, indem Sie sie erworben haben. Lassen Sie zwischen den einzelnen Pflanzen 20 Zentimeter Abstand. Als Begleitpflanzen eignen sich Rosen und Frühjahrsblüher.