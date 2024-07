Gefragt nach Pflanzen für ein blau blühendes Beet, das an einem trockenen und sonnigen Standort die ganze Saison über blüht, muss sie nicht lange überlegen. Wichtig ist, die unterschiedlichen Pflanzhöhen zu beachten: niedrige Stauden eher am Rand, höhere in die Mitte setzen. Auch achtet sie nicht nur auf die Blüten, sondern auch auf die Blattformen. Blatt- und Blütenformen sollten sich gegenseitig durchdringen.