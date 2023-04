1. Zeichnen Sie die Umrisse der beiden Schüsseln auf der Sitzfläche der Bank mit einem Bleistift nach. Gehen Sie nun von den Umrissen etwa einen Zentimeter nach innen, damit die Becken später fest in der Bank sitzen. Zeichnen Sie bei Bedarf den so verkleinerten Umriss erneut an. Dann folgt das Aussägen. Die ausgesägten Holzstücke werden im nächsten Schritt für die Befestigung der Seitentische genutzt.

Die seitlichen Ablagen wurden bereits angeschraubt. Sie brauchen aber noch Stützen, damit sie stabil genug sind. Die Ablage unterhalb der Sitzfläche ist schon fertig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

2. Für die Ablagen an den Seiten der Matschküche: Zunächst wird die Bank umgedreht. Für jede Seite werden zwei aus der Sitzfläche ausgesägte Holzstücke verwendet, also insgesamt vier. Sie sind wichtig, weil die Ablagen später daran befestigt werden. Je zwei Holzstücke werden daher von unten längs an jede Seite der Bank geschraubt - und zwar so, dass sie zur Hälfte überstehen.



3. Für die Seitentische neben den Armlehnen: Sägen Sie das Brett in der Mitte durch und machen Sie die beiden Teile nach Bedarf passend. Dann verschrauben Sie die Bretter an den überstehenden Holzstücken, die zuvor aus der Sitzfläche ausgesägt und an den Seiten angebaut wurden.