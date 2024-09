Vorteile Obst am Spalier: * Äste wachsen in der Waagerechten, tragen so früher und qualitativ hochwertigere, aromatische Früchte.



* Bei Unwettern erleichtert ein Spalier, Notunterkünfte für die Pflanzen zu bauen. So zum Beispiel einen Regenschutz mit Folie.



* Die Pflanzen am Spalier sind wind- und sturmsicher. Die Früchte bleiben an ihrem Platz.