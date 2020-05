Wie jedes Jahr zieht es mich, wie eine Kröte bei der Krötenwanderung, in die "Geburtsstätte" meines Gärtnerdaseins, nach Unsleben in die Gärtnerei Förster. Dort fing ich nach meiner Lehrzeit als Gärtnerin im Verkauf an. Immer noch sind dort die Kollegen von damals, das freundliche Ambiente und die große Vielfalt. Wie jedes Jahr wurde ich nicht enttäuscht: eine Fülle an Pflanzen, Farben, Düften und fachlicher Kompetenz. Das ist jedes Mal wie Heimkommen und es fehlt nicht viel und ich stelle mich an den Arbeitstisch und pflanze wieder die Schalen und Kästen für die Kunden. Welch ein Glücksgefühl dort zu sein.