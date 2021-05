Einheimische Pflanzen sind wichtig im Garten

Die Raupen des Tagpfauenauges ernähren sich fast ausschließlich von Brennnesseln. Bildrechte: colourbox Heimische Wildpflanzen im Garten haben viele Vorteile. Sie sind perfekt an die Umgebung und das Klima angepasst, sie überstehen kalte Winter ohne Problem und sie bieten Insekten ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Viele Insekten und heimische Pflanzen brauchen einander. Die Raupen des Tagpfauenauges ernähren sich fast ausschließlich von Brennnesseln. Unter den so wichtigen Wildbienenarten gibt es einige, die sich sogar auf bestimmte Pflanzen spezialisiert haben, wie die Lauchmaskenbiene oder die Glockenblumenscherenbiene. Vieles wissen wir auch noch nicht über das Zusammenspiel von Wildpflanzen und Insekten. Um aber die Vielfalt an Tieren und Pflanzen zu erhalten, können Gärten eine wichtige Rolle einnehmen, sagt Brigitte Goss. "Nicht zuletzt helfen wir damit den Nützlingen und uns selbst."

Traubenhyazinthen spenden schon zeitig Nektar für Insekten. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft So wichtig Wildpflanzen im Garten sind, gerade Wildbienen schätzen aber auch das Angebot von Kulturpflanzen und Exoten in den Gärten. Ein schönes Beispiel sind Traubenhyazinthen, die sowohl wild in Weinbergen wachsen, aber auch als gezüchtete Formen angeboten werden. Ursprünglich kommen die Frühblüher aus dem Mittelmeerraum. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden sie nach Deutschland eingeführt und fühlen sich seitdem hier richtig wohl. Sie spenden Insekten dann Nahrung, wenn die Vegetation noch nicht viel Nektar und Pollen zu bieten hat und schließen so eine Lücke im Nahrungsangebot.

Nistplätze für Wildbienen und andere Insekten schaffen

Einmal gekauft, einmal selbstgemacht: Brigitte Goss zeigt Ihre Wildbienen-Häuser. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft Insekten brauchen Nistplätze, an denen sie ihre Brut sicher ablegen und versorgen können. Einer kleinen Gruppe von Wildbienen können wir mit Insektenhotels helfen oder hohle Stängel aufhängen, die sie dankend annehmen. In die von uns Menschen gemachten Bauwerke, zieht die gehörnte Mauerbiene gern ein.